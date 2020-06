"#I was" : dans le Cotentin une centaine de femmes victimes de violences sexuelles racontent...

C'est un mouvement international dans la lignée du hashtag "me too", depuis quelques jours sur le réseau social twitter est apparu un autre mouvement : #I was (j'ai été). Des femmes et des jeunes filles utilisent ce moyen pour dénoncer des agressions qu'elles auraient subi. Harcèlement sexuel, attouchement ou viol, elles indiquent aussi l'âge auquel elles auraient été agressées. Dans le Cotentin, elles sont aujourd’hui une centaine à briser le silence.

Du témoignage à la plainte

Charline, 19 ans, a découvert le #I Was et a décidé de parler. Elle dénonce un viol alors qu'elle avait 17 ans_"on était dans sa voiture, il mettait ses mains partout sur mon corps, je les repoussais, il insitait, je lui disais non, non et non" .Annabelle elle raconte qu'elle avait 13 ans quand des garçons l'ont coincé dans un escalier du collège. Elle y aurait subi des attouchements de la part de l'un d'entre eux. Un petit tweet mais beaucoup de courage selon ces jeunes filles qui se "_sentent plus fortes et plus du tout seules" . Cette semaine c'est donc ensemble qu'elles ont décidé d'aller porter plainte au commissariat de Cherbourg. Une autre étape. Nerveuses mais déterminées elles y sont allés à 3. Mais au bout de 10 minutes : la déception. Dans ce genre d'affaire qui remontent à plusieurs années, les enquêteurs fixent des rendez-vous, il faudra donc revenir , Charline a du mal à encaisser"on a pris mon nom, mon prénom, on m'a dit on va vous rappeler mais qui le fera ? J'ai pas fait ça pour rien. On a pas pris ma plainte. Je suis dégoutée."

Mais le soir-même le parquet de Cherbourg était avisé, certaines devront d'abord déposer plainte dans la gendarmerie la plus proche de leur domicile.