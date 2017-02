Le ice and salt challenge : la mise en garde des gendarmes et des pompiers auvergnats

C'est le nouveau défi des adolescents. Ils se filment en s'appliquant du sel et un glaçon sur la peau. Les brûlures et les séquelles provoquées peuvent être graves.

C’est le nouveau défi à la mode sur les réseaux sociaux. Le "ice and salt challenge", traduisez le "défi glace et sel". Et il fait des ravages chez les jeunes, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. En France, le phénomène est en nette progression. Ce challenge consiste à se verser du sel sur la peau, le plus souvent sur le bras, avant d’y ajouter un glaçon. Le but étant bien évidemment de tenir le plus longtemps possible malgré la douleur persistante. Et de poster ensuite, comme un trophée, la photo ou la vidéo de ses exploits sur les réseaux sociaux.

Les médecins tirent la sonnette d’alarme car ce jeu dangereux aurait déjà provoqué de nombreuses brûlures au second, voire troisième degré. Une alerte sanitaire relayée par les pompiers et les gendarmes sur Facebook ou encore Twitter. Là où ils sont susceptibles d'être lus par un maximum d'adolescents.