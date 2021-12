Idées cadeaux : 10 jeux de société recommandés par une boutique niçoise

Pas facile de s'y retrouver au milieu de tous ces jeux de société : il en sort 500 nouveaux par an reconnaît Jean-Sébastien, gérant du magasin JSST à Nice pour "Jeux Super Sympa pour Tous". Son équipe et lui vous accueillent donc et vous posent donc les questions essentielles : pour qui ? Quel âge ? Plutôt stratégie ou jeu d'ambiance ? Voici dix idées de jeux à glisser sous le sapin pour les petits et les grands. Liste non exhaustive, en forme de coup de coeur du patron, Jean-Sébastien !

Pour les plus petits

Bubble Stories : trois scénarios dans lesquels vos petits de 4 à 7 ans doivent s'immerger pour retrouver des objets cachés dans divers univers. Une petite boîte, un jeu à petit prix, et des parties assez courtes en perspective !

Petit prix, grande aventure ! © Radio France - Kévin Blondelle

Au vol-oeuf : un jeu en forme de livre, façon "l'aventure dont vous êtes le héros, à partir de 4 ans également. Votre enfant choisit un personnage et c'est lui qui décide ensuite des actions de celui-ci. Chaque action le fait avance d'une façon différente dans l'histoire, avec évidemment, un dénouement différent également !

Escape game au château : un grand château en 3D comme plateau de jeu et des histoires mystérieuses à résoudre qui nécessitent plutôt de savoir lire, donc à partir de 6 ans !

Pour jouer à deux

Nicodemus : Votre adversaire et vous devenez assistants de l'usine à rêve, et devez réparer des machines incroyables, réaliser des projets, en étant en concurrence afin de marquer le plus de points possibles. Comptez trois bons quarts d'heure pour une partie.

Pour jouer à deux ! © Radio France - Kévin Blondelle

Pour trinquer

Top Ten : un jeu pour dire un maximum de bêtises ! Des questions loufoques, auxquelles il faut répondre de façon tout aussi tordue, il faut être au moins quatre pour y jouer... Et ne pas avoir la langue dans sa poche !

Pour en profiter pleinement, éloignez les enfants ! © Radio France - Kévin Blondelle

Pour jouer ensemble, et pas l'un contre l'autre

L'île interdite : non, on n'est pas obligés d'être en concurrence lorsqu'on s'attable autour d'un jeu. Avec "L'île interdite", vous vous immergez au coeur de l'empire déchu des Atlantes, et devez en ressortir avec un immense trésor. Vous gagnez ensemble, ou périssez main dans la main.

Scooby-Doo Escape : là encore, vous devez main dans la main résoudre des affaires étranges qui vous replongeront dans l'univers bien connu de Scooby-Doo et sa bande, aussi bien avec des enfants qu'entre adultes.

Avis aux nostalgiques : Scooby-Doo recrute dans sa bande © Radio France - Kévin Blondelle

Pour se creuser les méninges

Les ruines perdues de Narak : découvrez les ruines perdues de Narak ! Votre mission consiste à diriger une expédition sur l'île non répertoriée de Narak. Gestio de ressource, réflexion, une bonne dose de tactique, mais des parties relativement courtes puisque l'éditeur annonce une demi-heure environ pour remplir votre mission.

L'Empire de César : c'est l'un des cartons de cette fin d'année. Il y a un peu des Aventuriers du Rail ou du bon vieux Risk dans ce jeu dans un univers esthétique qui vous rappellera évidemment l'Empire Romain hostile à Astérix !

Nidavellir : plutôt pour les joueurs aguerris. Vous devez recruter un maximum de nains dans un monde fantastique, et vous constituer ainsi une armée pour vaincre le dragon Fafnir. Comptez trois quarts d'heure pour des parties rassemblant deux à cinq joueurs.