Identification des victimes, départ du feu : comment travaillent les enquêteurs après l'incendie en Alsace

Mercredi 9 août, onze personnes ont trouvé la mort dans l'incendie qui a dévoré un gîte de vacances au lieu-dit La Forge à Wintzenheim, tout près de Colmar. Au lendemain du drame, une soixantaine de gendarmes sont mobilisés sur les lieux et les sapeurs-pompiers éteignent les dernières fumerolles. Interrogée par franceinfo, la colonelle Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale, éclaire ce jeudi le long travail des enquêteurs.

La priorité, explique Marie-Laure Pezant, une fois l'incendie éteint et les opérations de secours terminées, c'est de préserver les traces et indices. Le site est bouclé, ce qui permet de se concentrer sur l'enquête pour comprendre et identifier les causes de l'incendie et les victimes.

Les enquêteurs doivent répondre à plusieurs questions : trouver "le point de départ du feu, savoir d'où il est parti, comment il a évolué", recueillir des témoignages. "On a des auditions en cours" ajoute la porte-parole de la gendarmerie.

Autre mission : "Analyser si le bâtiment était en règle, si toutes les normes étaient respectées et les conditions de la location". Sur ce point, les premiers éléments de l'enquête dévoilés ce jeudi matin par la vice-procureure laissent entendre que l'ancienne grange de 500 mètres carrés transformée en gîte n'était pas aux normes . Le dossier n'était pas passé devant la commission de sécurité pour les établissements recevant du public (ERP), selon Nathalie Kielwasser. Le bâtiment disposait bien de détecteurs de fumée " mais pas suffisants pour ce type de structure" .

L'identification des victimes est une autre mission délicate. Onze corps ont été retirés des décombres. Des gendarmes de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) sont arrivés en Alsace avec un laboratoire d'analyse biologique. "Ce laboratoire va nous permettre, au plus près du site, de réaliser l'analyse des prélèvements biologiques et de déterminer des profils ADN très rapidement", explique la colonelle Marie-Laure Pezant.

Profils ADN et modélisation 3 D

"Notre méthode consiste à prélever des indices sur le lieu, des éléments biologiques, à les analyser", détaille-t-elle, "et en parallèle, on travaille avec les familles pour récupérer des éléments médicaux notamment sur les personnes disparues. On confronte ensuite les éléments médicaux avec les éléments qu'on a analysés sur place et les profils ADN qu'on a retrouvés. Ça nous permet d'identifier formellement les corps qu'on retrouve et de mettre un nom sur les corps." La vice-procureure de Colmar a indiqué mercredi que ces opérations d'identification pourraient prendre 48 heures.

Les enquêteurs sont confrontés à une double difficulté : l'ampleur du site et le nombre de victimes. Dans les décombres, il y a "beaucoup d'affaires personnelles, des éléments de vie, du matériel électrique, etc. Il faut analyser tout ça et ça prend du temps".

Les enquêteurs travaillent "doucement" et méticuleusement. "Ils vont prendre des photos, ils vont compartimenter l'ensemble du terrain. On a même une modélisation 3D des lieux pour qu'on ait vraiment tout en tête pour l'enquête". Le gîte hébergeait 28 personnes, des handicapés mentaux légers et leurs accompagnateurs.