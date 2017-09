Idron : des cambriolages sur téléphones portables

La police de Pau a arrêté trois cambrioleurs en flagrant délit à Idron en fin de semaine de dernière. Sur leurs téléphones portables, il y avait une dizaine de maisons géolocalisées : le programme de la nuit selon la police.

Une bande de cambrioleurs a été interpellée par la police dans la nuit de jeudi à vendredi. Trois géorgiens âgés de 20 à 30 ans. Ils ont été arrêtés en pleine tentative de cambriolage à Idron. Mais ils étaient vraisemblablement partis pour faire une série dans la commune.

Des maisons "googlisées"

La police a découvert sur les téléphones portables des trois géorgiens une dizaine de capture d’écran "google map", le site de géolocalisation : 10 adresses avec la photo des maisons. Sans doute le programme de la nuit pour ces trois géorgiens, arrivés de Bordeaux la veille. Mais ils ont été arrêtés en plein élan. Il y a eu un premier cambriolage, mais le second a mal tourné. La société de surveillance a prévenu la police. La patrouille sur place a trouvé la porte d'entrée et un volet fracturé, et aussi un des trois dans une voiture à proximité. Les deux autres étaient planqués dans un champ de maïs. En garde a vue, les trois suspects ont gardé le silence. Les enquêteurs ne sont même pas sûrs d'avoir leurs véritables identités. Le parquet a confié l'enquête à un juge d'instruction. Les trois ont été écroués après leur garde à vue samedi.