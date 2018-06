Igor et Grichka Bogdanoff ont été mis en examen pour "escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie" ce jeudi soir. Les deux frères, célèbres pour avoir animé des émissions TV scientifiques "contestent fermement" les faits selon leur avocat.

Ils étaient en garde à vue depuis mardi dans un commissariat du du 16e arrondissement de Paris. Igor et Grichka Bogdanoff ont été mis en examen pour "escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie" ce jeudi soir.

Les deux frères ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction. Une troisième personne, également soupçonnée dans cette affaire, a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention.

La victime serait une de leur connaissance

Les célèbres jumeaux, connus pour leurs émissions scientifiques à la télévision, sont soupçonnés d'avoir escroqué une de leur connaissance, un Parisien d'une cinquantaine d'années qui se dit producteur de cinéma. Cet homme est considéré comme vulnérable par la justice car il est placé sous tutelle ou sous curatelle.



Igor et Grichka Bogdanoff "contestent fermement" les faits selon leur avocat Edouard de Lamaze."Si la partie civile a pu être abusée par ailleurs, ce n’est en tout cas nullement de leur fait puisqu’ils entretiennent avec elle des relations saines, amicales et d’affaires, de longue date", a précisé l’avocat via un communiqué. Les frères vont démontrer "leur parfaite innocence".