"Il a détruit mon intimité", témoignage devant les assises d'une victime de viol à Saint-Jean-de-Luz

Le procès criminel de Djibril Si a débuté aux assises des Pyrénées-Atlantiques. Quatre jeunes femmes l'accusent de viol et d'agressions sexuelles. Elles ont commencé à témoigner ce lundi 1er mars. Le verdict sera rendu mercredi.

Un homme de 44 ans comparait devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à Pau, depuis ce lundi 1er mars et jusqu'au mercredi 3 mars. Il est jugé pour un viol, une agression sexuelle, et deux tentatives d'agressions sexuelles, commises à Saint-Jean-de-Luz en 2014 et 2015.

Parcours de l'accusé

Djibril Si, originaire de Guinée-Bissau nie les faits depuis le début de l'affaire. Les victimes, elles, maintiennent leurs accusations. La matinée de cette première journée d'audience a été notamment consacrée à l'histoire de l'accusé. Il a expliqué avoir décidé de quitter son pays, après avoir travaillé à l'ambassade de France. Passage par le Sénégal, la Mauritanie, l'Espagne, puis il s'est installé à Saint-Jean-de-Luz au début de l'année 2009. L'homme trouve quelques petits boulots : ouvrier agricole, comme déménageur, avant de suivre une formation de chauffeur-livreur. Rapidement, son casier judiciaire se remplit, avec des condamnations pour des affaires de drogue, de rébellion ou de violence.

Le témoignage bouleversant d'Angelina

L'après-midi a été consacrée aux faits reprochés à l'accusé. Les quatre victimes présumées restent timidement assises sur les bancs des parties civiles. Il y a d'abord Angelina. Cette femme de 29 ans accuse, Djibril Si de viol. Une connaissance à l'époque. Elle raconte : après une soirée avec lui au "soleil des Antilles", une boîte de nuit à Bidart, elle lui propose le canapé du salon, dans son domicile luzin. Elle s'endort profondément dans son lit. Mais, au milieu de la nuit, elle découvre Djibril Si allongé à côté d'elle. Elle lui jette un verre d'eau au visage pour le faire partir. Il rentre alors dans une colère noire. "J'ai vu ses yeux plein de terreur. Il a détruit mon intimité", déclare-t-elle à la barre. C'est à ce moment qu'il abuse d'elle.

Trois autres jeunes femmes se sont manifestées lors de l'instruction, pour des faits commis par l'accusé quelques mois plus tôt : Lucie, Bintu, victimes présumées de tentatives d'agressions sexuelles. Et Shana, victime présumée d'agression sexuelle.

Lors des interrogatoires, Djibril Si dénonce "un complot de jeunes femmes manipulatrices". Il risque 15 ans de réclusion criminelle. Le verdict sera rendu mercredi soir.