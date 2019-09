Il a failli se noyer et cherche l'homme qui l'a sauvé

Cléder, France

Qui a aidé Christophe Charron à sortir de l'eau ? Ce quinquagénaire de 55 ans a retrouvé l'un de ses deux sauveurs, une jeune femme, et cherche désormais l'homme qui lui a aussi porté secours !

"Il n'a pas hésité"

Cet habitant de Landerneau se baignait à Cléder, sur la plage de Kerfissien, près de Roscoff dans le nord Finistère samedi dernier. Il longeait la côte avec son fils lorsqu'il a été emporté par une baïne, un courant fort et très localisé. Impossible de rentrer à la nage, il s'épuise, avale de l'eau... "J'ai décidé de faire l'étoile de mer, je n'avais plus de force, j'avais du mal à respirer."

Christophe décide donc, affaibli, de se laisser porter... Jusqu'à ce qu'une jeune femme et un jeune homme viennent à son secours : _"Il n'a pas hésité, il est venu à la nage, et une femme est venue le rejoindre_. A deux, ils m'ont ramené sur la plage. J'ai vomi toute l'eau que j'avais avalée. La jeune fille est restée et m'a mis en position latérale de sécurité. J'ai pu discuter avec elle avant d'être pris en charge par les pompiers de Plouescat."

"Un acte comme ça ne peut pas rester anonyme !"

La jeune femme s'appelle Juliette. Mais le jeune homme a disparu. "C'est pas banal, je souhaite retrouver ce jeune homme pour le remercier de vive voix. Il avait une petite barbe. Le prénom qu'il a donné... ? J'étais complètement épuisé, vidé, je crois que c'était Johan... Ou Yohan ? Je lui dois une vraie chandelle, mon sort était entre les mains des autres. Les pompiers de Plouescat avaient déjà mis le bateau à l'eau, mais ça faisait quand même très loin..." Christophe conclut : "Un acte comme ça ne peut pas rester anonyme !"

Si vous êtes cet homme ou si vous le connaissez, contactez France Bleu Breizh Izel au 02 98 53 65 65.