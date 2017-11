"Il a fallu aller vite" : comment les policiers ont sauvé une nîmoise de 17 ans torturée par sa famille

Une adolescente de 17 ans a été enlevée cette semaine devant son lycée à Nîmes par sa propre famille. Séquestrée et torturée, la rapidité d'action des policiers a permis de retrouver et sauver la jeune femme.

Les policiers du Gard ont fait preuve d'une grande rapidité d'action et d'une grande efficacité cette semaine. Ils ont sauvé une jeune femme de 17 ans qui avait été enlevée, séquestrée, torturée par sa famille.

Lundi, devant le lycée Philippe Lamour à Nîmes, une voiture arrive et quatre personnes frappent un éducateur chargé de s'occuper de l'adolescente placée du fait de violences au sein de sa famille. La jeune femme est embarquée de force dans une voiture. A partir de là les policiers mettent en œuvre les meilleurs dispositifs de recherche.

Des éléments nous laissaient penser que la famille de la jeune fille, originaire d'un autre pays, pouvait tenter de lui faire passer la frontière." Le procureur de Nîmes, Erik Maurel.

Des moyens techniques de très haut niveau et rarement utilisés permettent de localiser les parents suspects. Le père de la jeune fille est placé en garde à vue mais il ne dit pas où se trouve sa fille. Malgré tout, les forces de l'ordre parviennent à localiser le lieu de détention : près de Saint-Chaptes dans le nord du Gard.

Elle était attachée à une chaise dans un appartement depuis 3 jours, elle avait le nez cassé, le visage tuméfié, et n'avais pas mangé depuis plusieurs jours" le procureur de Nîmes, Erik Maurel.

Un amoureux qui n'a pas l'assentiment de la famille

Les deux frères et les parents de la jeune femme sont arrêtés. L’enquête explore plusieurs hypothèses dont celle d'un conflit familial sur une histoire d'amour. La jeune femme n'aurait pas eu l'assentiment, visiblement obligatoire, de sa famille pour une relation amoureuse avec un jeune homme.

Au terme de la garde à vue des deux frères et des parents, la famille a été mise en examen pour enlèvement en bande organisée et acte de torture et de barbarie. Le père a été placé en détention provisoire.