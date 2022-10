"Il a frôlé la mort" : indignation et inquiétude après l'agression d'un dentiste et de son assistante à Tours

L'enquête est toujours en cours après l'agression au couteau d'un dentiste et de son assistante lundi à Tours, dans le quartier des Fontaines. Ils ont été attaqués par un patient mécontent d'une consultation intervenue la semaine dernière. Les deux victimes sont désormais hors de danger mais restent très choquées par cette agression qui a provoqué une vague d'émotion, parmi les riverains et la clientèle de ce praticien.

Une hausse des incivilités au quotidien

"Je pense beaucoup à lui, à ce pauvre qui a subi tout ça. Je le connais bien, c'est un voisin", confie une voisine, qui pousse sa petite-fille dans sa poussette. Cécilia, aide à domicile, juge aussi cela "inquiétant." "Ça peut tous nous arriver, il suffit d'un monsieur mécontent et paf, ça peut partir. Ça fait un peu peur", explique la jeune femme. Le praticien a été frappé à dix reprises au couteau. Une attaque d'une violence inouïe condamnée par l'Ordre des chirurgiens-dentistes : "on ne peut pas accepter qu'un médecin se fasse agresser dans son cabinet, là il y a une mise en danger", lance le Dr Christophe Lequart_._ La victime a failli mourir. "Il a frôlé la mort, heureusement qu'il y avait dans son cabinet un confrère qui a pu lui faire un garrot, et qui lui a sauvé la vie". Son assistante, qui s'est interposée, a été touchée à trois reprises.

Le Dr Lequart juge que la profession est de plus en plus exposée à la violence. "Au quotidien, on observe une hausse des incivilités, les agressions sont majoritairement verbales mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent". Une hausse qui s'explique notamment selon le chirurgien par le manque de praticiens dans le département. Selon les derniers chiffres de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire, il manque 90 praticiens sur le département pour être à la moyenne nationale.

Quelles conséquences sur les déserts médicaux ?

Le président du syndicat des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire lui s'interroge sur les conséquences de cette affaire. "Déjà, on est dans des déserts démographiques, une agression comme ça fait que je ne pense pas que des praticiens vont venir s'installer dans ces zones qui ont fort besoin de professionnels de santé", dit Jean-Pierre Gallet.

Selon lui, il y a 80% de femmes dans les promotions, alors "s'il n'y a plus de sécurité, comment va-t-on faire pour attirer de futurs praticiens. Doit-on considérer que les futurs cabinets, ce ne seront plus que des grandes maisons de santé avec de la vidéosurveillance ou des vigiles ? Ce ne sont pas des conditions idéales pour avoir une empathie entre un soignant et un soigné", pointe le médecin. Pour sécuriser les cabinets, le conseil de l'ordre réfléchit à installer des boutons d'appel d'urgence, voire de la vidéosurveillance.

Le conseil de l'ordre va se constituer partie civile

Dans cette affaire, le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Indre-et-Loire va se porter partie civile. Le suspect a été interné en unité de soins psychiatriques. Le conseil de l'Ordre a été contacté par la préfecture de l'Indre-et-Loire pour voir quelles mesures pérennes pouvaient être mises en place pour renforcer la sécurité dans les cabinets.