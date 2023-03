Il a harcelé sexuellement six adolescents en stage dans sa chocolaterie à Rezé

Le gérant de la chocolaterie a été condamné ce mercredi à 2 ans de prison et 2.300 euros de dommages et intérêts

L'ex-gérant d'une chocolaterie de Rezé a été condamné ce mercredi 15 mars 2023 à deux ans de prison avec sursis, 1.000 euros d'amende et 2.300 euros de dommages et intérêts par le tribunal judiciaire de Nantes pour avoir harcelé sexuellement six adolescents. Lycéens âgés de 15 à 16 ans, ils ont tous effectué un stage dans sa chocolaterie dans le cadre de leur cursus en lycée professionnel. Les faits se sont produits entre février 2020 et avril 2022.

À la barre, l'homme de 59 ans reconnait les faits, mais semble se justifier en revenant sans cesse sur sa propre histoire.

Les mains bien à plat sur le pupitre, la voix qui tremble d'abord, mais qui s'affirme ensuite, le quinquagénaire dit être désolé, avant d'évoquer ses propres traumatismes. D'abord agressé sexuellement par un prêtre quand il était enfant, il parle ensuite de sa mère qui meurt brutalement en 2011. "Mon fils s'est aussi tué à moto en mars 2019" ajoute-t-il. Il évoque enfin un burn-out, un épuisement au travail. "Je travaillais sept jours sur sept, 15 heures par jour, assure-t-il. J'étais perdu, et je ne me sentais pas bien chez moi".

C'est ainsi qu'il tente, tant bien que mal, de justifier toutes ces agressions contre des adolescents reçus en stage dans sa propre chocolaterie, entre février 2020 et avril 2022, à Rezé. Aucun n'a souhaité être présent à l'audience.

Il demande à son stagiaire de se déshabiller

Le récit de l'un d'entre eux dans la bouche de la juge est tout simplement glaçant. C'est Noël, et le gérant a besoin d'aide pour décorer la chocolaterie. Il demande à son stagiaire, 15 ans à l'époque, 17 ans aujourd'hui, de venir deux heures plus tôt. C'est alors qu'il l'emmène dans la réserve et lui demande de se déshabiller en prononçant un compte à rebours : "plus qu'une heure avant l'ouverture de la boutique, plus que trente minutes, plus que dix minutes." Le jeune ne cède pas, mais l'homme tente de lui mettre une main aux fesses et de lui pincer le téton, alors qu'il avait un carton à la main. C'était son avant-dernier jour de stage, il n'est pas revenu le lendemain.

Deux jeunes filles ont également été victimes de harcèlement sexuel par leur maître de stage. Il leur a asséné à plusieurs reprises des propos injurieux. À l'une, par exemple : "t'as de gros seins, tu es vierge ?". À l'autre : "tes seins ont grossi, et tu as une belle bouche de suceuse". L'une des deux jeunes filles a dû être arrêtée trois jours après son stage, un psychologue lui a diagnostiqué "des troubles de l'anxiété et une perte de confiance en elle."

"Je ne pouvais rien dire, je ne voulais pas perdre mon stage" - déclaration de l'un des adolescents victimes

D'autres adolescents ont affirmé que leur maître de stage leur aurait montré une vidéo de son sexe et leur aurait posé des questions intimes et qui concernent leur sexualité. Lorsque qu'il a été entendu, l'un des adolescents victimes décrit une situation d'emprise : "Je ne pouvais rien dire, je ne voulais pas perdre mon stage et c'est compliqué d'en trouver un autre."

Lors de l'audience de ce mercredi 15 mars, le quinquagénaire a écouté les déclarations des adolescents lues par la juge avant de s'excuser, mais a assuré qu'au moment où les faits se sont produits, il ne s'est rendu compte de rien. "Je n'avais pas mesuré la gravité de la situation" déclare-t-il. Jusqu'à ce mercredi, le casier judiciaire du quinquagénaire était vierge. Aujourd'hui, il n'est plus chocolatier, et ne travaille plus depuis plusieurs semaines. En plus de la peine de prison et des dédommagements, il a l'obligation de consulter une psychologue, et a l'interdiction de gérer un fonds de commerce ou d'exercer un métier avec des mineurs. L'ex-chocolatier est désormais également inscrit au Fijais (le Fichier des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou violentes) qui recense toutes les personnes condamnées pour certaines infractions sexuelles. Il doit y notifier son changement d'adresse tous les six mois.