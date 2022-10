"Il a pris les babas au rhum, les tagada" : une boulangère surprend un cambrioleur en Dordogne

Il est six heures moins dix, Véronique s'apprête comme tous les jours à prendre son service à la boulangerie Firmin de Chamiers, quand elle entend "du vacarme à l'intérieur". "J'ai hésité trois secondes, est-ce que je prends ma voiture et je me barre, mais non, j'ai pris mon téléphone dans mon sac et j'ai appelé la police", raconte l'employée encore secouée. Elle a permis à la police d'arrêter un cambrioleur en flagrant-délit, ce lundi 17 octobre au petit matin.

"Ils sont très vite arrivés", raconte l'employée. En attendant, elle est restée prudemment dehors, à guider les forces de l'ordre au téléphone : "Les policiers m'ont dit : 'Mais vous le voyez ?', j'ai dit 'Oui oui je le vois très bien', j'étais cachée dans le noir à l'extérieur". Dans le magasin, un jeune homme est appuyé contre la caisse, "il était en train de boire une cannette à la caisse, tranquillement à la vue de tout le monde".

Boite de tomates, carton d'œufs et fraises tagada

Le cambrioleur serait passé par le toit en déplaçant des tuiles pour rentrer par le grenier du bâtiment. Au plafond, dans la salle arrière, on voit qu'il a même éventré les dalles en faisant un mauvais mouvement. Il est ensuite descendu par une trappe qui donne sur le magasin. A l'intérieur, le jeune homme cherche visiblement la caisse, mais ne trouve rien : "C'est bien caché", sourit l'employée.

A la place, il prend un grand sac et vole les babas au rhum, et les friandises : "Les fraises tagada, même les pailles remplies de sucre ! Et il a pris les pièces de centimes dans la boite à côté de la caisse pour la SPA, même des boites de tomates et un carton d'œufs". Pendant ce temps, deux voitures de patrouille de la brigade du matin arrivent. Les sept policiers encerclent le bâtiment, et attendent patiemment que l'homme ressorte par la porte de derrière pour lui passer les menottes.

Un homme connu pour différents délits

L'homme arrêté est âgé d'une trentaine d'années et habite Périgueux. il est bien connu des services de polices pour différents délits dont des vols et des affaires de stupéfiants.