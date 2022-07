"Il a profité de moi" : un jeune de Dordogne affirme être l'une des 33 victimes d'un violeur présumé

Paul affirme avoir été violé et agressé à plusieurs reprises entre 2019 et 2021.

Paul* a conservé toutes les coupures de journaux : l'arrestation de cet homme de 56 ans à Périgueux l'année dernière, sa mise en examen et son placement en détention provisoire dans la foulée, les 33 victimes de viols ou d'agressions sexuelles recensées jusqu'ici, principalement dans le Rhône. Le jeune homme de 22 ans affirme être l'une d'entre elles. Il aurait été violé et agressé sexuellement à Périgueux, entre 2019 et 2021.

Paul porte plainte en 2021

Jusqu'ici, on pensait que cet homme de 56 ans n'avait sévi que dans la région de Lyon, où il a vécu avant de s'installer à Périgueux en 2016. Mais Paul affirme avoir été lui aussi l'une de ses victimes, avant que ce dernier ne soit interpellé en 2021. Il a porté plainte pour viols et agressions sexuelles en juin 2021 et il y a quelques semaines, il a été entendu par le juge d'instruction en charge de l'enquête.

"La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2017, il venait d'arriver à Périgueux, je lui ai vendu deux CD des années 80", indique Paul. Ce jour-là, ils se donnent rendez-vous devant le palais de Justice de Périgueux, ils font connaissance, et son agresseur présumé lui propose de rester en contact. Paul accepte, ils vont se revoir régulièrement. "Pour un café, une sortie en ville. J'étais étudiant, mes parents habitaient à 100 kilomètres de là, il m'aidait pour des papiers, mon dernier appartement", confie-t-il. Pendant deux ans, ils auront une relation purement amicale. "Pour moi ce n'était que de l'amitié", ajoute Paul.

Relation d'emprise

Les agressions sexuelles et les viols viennent plus tard, lorsque Paul a un peu plus de 18 ans. Il y en aura "plusieurs". "C'était chez lui, il sortait presque jamais. Il m'a fait consommer de l'alcool, et puis après, flou total. Comme une personne qui ne se reconnaît pas. Je ne me rendais compte de rien. Il a profité de moi", témoigne le jeune homme. Il explique que son agresseur présumé nie les faits, que pour lui c'était une relation consentie. "Je n'étais pas consentant", assure Paul.

C'est lorsque les gendarmes le convoquent quelques jours après l'arrestation de l'homme de 56 ans, que Paul réalise la gravité des actes qu'il dit avoir subis. Au départ, il nie, puis après plusieurs heures d'audition, il commence à raconter. Puis il porte plainte.

"Ça me ronge de l'intérieur"

Un an après, Paul a des séquelles importantes, il est suivi par un psychiatre. "J'ai des médicaments, au moins une dizaine de cachets par jour", dit-il. "Je ne me reconnais plus, ça me bouffe l'esprit, ça me ronge de l'intérieur." Le jeune homme attend un procès, il espère qu'il aura bientôt lieu. Il explique que c'est ce qui lui permettra d'avancer. En attendant, il veut rencontrer les 32 autres victimes présumées, et encourager ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à parler.

* Le prénom a été modifié