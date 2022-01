Il a tué pour voir ce que ça faisait, il est condamné à perpétuité

"C'est un crime hors norme qui mérite une peine hors norme". Bien avant de requérir la perpétuité, l'avocat général prévenait : "Il y a dans ce dossier une impression de stupeur. [Mi-juin 2018, Claire Reynier, 39 ans, était tuée par Mathieu Danel à Villevieille près de Sommières de 17 coups de couteau. Quand il s'est rendu à la police 2 jours plus tard il a dit avoir tué pour savoir ce que tuer faisait.] C'était le cas au début de l'affaire et c'est encore le cas après deux jours d'audience. Juger un crime c'est plonger au fond des âmes humaines mais les conditions dépassent l'entendement. Il n'y a aucune parcelle d'humanité". Et s'adressant aux jurés : "Je ne vais pas vous demander de comprendre mais de juger."

Comprendre, les experts psychologues et psychiatres ont tenté de le faire... "un jeune homme en échec amoureux et en échec professionnel", revenu vivre à 23 ans chez ses parents après avoir raté sa 3e année de licence, "avec un égo mégalomaniaque", "un jeune homme solitaire qui surinvestit dans le net par rapport au réel. La clef est dans l'imaginaire : qu'est ce que de tuer quelqu'un ?" dit l'un. "Faille narcissique" dit un autre. "En échec il se construit un personnage de héros noir, il ne le décide pas, ça se passe en lui. Ce n'est pas une provocation, c'est un défi, comme un sportif, comme un homme de la conquête de l'extrême, être celui qui a tué pour savoir ce que ça faisait. Le crime est résolutif d'un conflit intérieur."

De toutes ces explications, la partie civile ne veut rien entendre : "Cette affaire est la chronique d'une mort annoncée. Cette expérimentation, "savoir ce que tuer peut faire éprouver", est illusoire. Claire Reynier n'est pas un instrument pour une recherche de gloriole. Claire Reynier avait 39 ans, elle aimait la vie, elle était lumineuse. Vous êtes un tueur." La tâche de la défense est difficile. Toutefois elle essaie de faire valoir que l'homme s'est rendu de lui-même à la police... "Combien de fois perpétuité plus 22 ans de sûreté dans la jurisprudence pour quelqu'un qui s'est rendu ?" Avant de répondre d'un geste : zéro. Avocat qui tente aussi d'interroger la notion de préméditation dont est accusé son client. Mais son client, Mathieu Danel, dans sa dernière déclaration, torpille les efforts de son défenseur : "Ca ne tourne pas rond chez moi. Je cherche quelque chose à dire à Claire et à sa famille, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas choisi d'être qui je suis, j'ai choisi de faire ce que j'ai fait." Une heure et demi plus tard le verdict tombait, conforme aux réquisitions de l'avocat général : réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.

Le jeune homme pourrait faire appel du jugement. Il a 10 jours pour le faire.