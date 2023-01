"Il a vu arriver la mort en face" : un accident de chasse-neige devant le tribunal de Grenoble

L'accident remonte au 29 févier 2020. Ce jour-là, Maurice Barreyre, ancien maire de Brassac-les-Mines (2001-2008) dans le Puy-de-Dôme, était mort après avoir été percuté par un véhicule de déneigement sur le parking d'une copropriété de la station des Deux-Alpes. L'engin l'avait écrasé en reculant alors que l'ancien élu âgé de 78 ans était à terre après avoir glissé sur le verglas. Ce mardi, le conducteur du chasse-neige était poursuivi pour "homicide involontaire par imprudence" devant le tribunal correctionnel de Grenoble. La société qui l'employait à l'époque, France Déneigement, était également convoquée devant le tribunal en tant que personne morale. Son avocat a plaidé la relaxe et le parquet de Grenoble n'a pas requis à son encontre, s'en remettant au tribunal. En revanche le ministère public a requis un an de prison et 1.000 euros d'amende à l'encontre du quinquagénaire. Le jugement a été mis en délibéré au 17 janvier.

Le conducteur ne s'était pas retourné au moment de reculer

Lors de l'audience, le tribunal a essayé de comprendre les circonstances du drame. À défaut d'une reconstitution ou d'une enquête approfondie, on sait que le conducteur qui se trouvait au volant du chasse-neige, ne s'est pas retourné au moment de reculer. L'engin, bien qu'homologué, n'avait pas de caméra de recul ni d'avertisseur sonore. Dans sa cabine insonorisée, le chauffeur, comme dans sa bulle, n'a pas entendu les cris de la victime à terre. Maurice Barreyre venait de glisser sur une plaque de verglas et, comme l'a souligné l'avocate des parties civiles : "il a vu arriver la mort en face".

Virginie Barreyre, la fille de la victime, et son avocate © Radio France - Véronique Pueyo

En arrêt de travail depuis l'accident, le conducteur âgé de 57 ans était absent à l'audience et n'a donc pas pu livrer sa version des faits. Il était employé depuis 20 ans par la société France Déneigement. Un représentant de l'entreprise était lui présent. "C'est un accident malheureux, un traumatisme pour tout le monde" a-t-il déclaré à la barre. Pour autant, son avocat a estimé que, pénalement, le tribunal ne pouvait poursuivre l'entreprise en tant que personne morale, et il a donc plaidé la relaxe.

"L'engin qui a tué mon père est toujours en service"

Une position jugée incompréhensible par Virginie Barreyre, la fille de la victime, qui s'est exprimée lors de l'audience : "Notre vie ne sera plus jamais la même. Ma mère ne s'en remet pas et ma fille a perdu son papy, un grand humaniste. J'aurais aimé que tout soit mis en œuvre pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. Mais après cette audience, je vois que c'est loin d'être le cas. L'engin qui a tué mon père est toujours en service."