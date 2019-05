Il abandonne son bagage pour ne pas avoir à payer l'excédent : l'aéroport de Bordeaux-Mérignac évacué

Mérignac, France

L'aéroport de Bordeaux Mérignac a été totalement paralysé durant une heure ce mercredi midi. Les avions cloués au sol, et les voyageurs évacués du Hall A. La faute à un sac abandonné, volontairement, par un passager qui ne voulait pas payer de supplément pour excédent de bagages.

Il l'avait caché dans un photomaton, en se disant qu'un de ses proches viendrait le récupérer plus tard. Sauf qu'un agent l'a repéré, s'est inquiété, et a déclenché la procédure habituelle dans pareil cas. Un bagage abandonné et donc suspect, c'est, appel automatique à la police et aux démineurs et évacuation. Une centaine de personnes a donc été poussée vers la sortie, par précaution, en attendant de lever les doutes. Le passager incriminé a, lui, été rapidement identifié, sorti de l'avion dans lequel il s'apprêtait à décoller et sommé de s'expliquer. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac rappelle que ce genre de comportements est grave, et passible d'une amende, même si dans 95% des cas, il s'agit de simples étourderies... qui peuvent avoir de lourdes conséquences.