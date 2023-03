Il achète du cannabis à Avignon et est touché par une rafale de kalachnikov

Trois hommes d'une vingtaine d'années sont entendus en garde à vue après les coups de feu tirés mardi soir dans le quartier Monclar à Avignon . Ces trois jeunes hommes ont été interpellés quelques minutes après les faits par la Bac, la brigade anticriminalité. Ils ont tiré à la kalachnikov sur ce point de deal très connu à Avignon, surnommé le "Ponzo", et ont gravement blessé un homme d'une cinquantaine d'années.

D'après les premiers éléments de l'enquête, cet homme venait acheter du cannabis rue de l'Abbé Requin. Et c'est à ce moment que le commando de trois hommes est arrivé et a tiré en direction du point de deal présenté comme l'un des plus actifs d'Avignon.

Le consommateur, originaire du Nord des Bouches-du-Rhône, reçoit cinq balles dans les jambes et est toujours hospitalisé.

Les trois hommes, interpellés dans la foulée, sont des Marseillais de 20 à 25 ans. Ils sont ce jeudi toujours entendus par la police et soupçonnés de tentative de meurtre en bande organisée. Ils devraient être présentés à un juge ce vendredi.