Le parquet a requit deux nouvelles années d'emprisonnement et a été suivi par le tribunal à la plus grande satisfaction des représentants des syndicats du personnel pénitentiaire.

Abdel Batraoui a 27 ans et déjà 29 condamnations à son casier. Il a passé le quart de son existence en détention pour des faits de vols, de stups et de violences envers des personnes dépositaires de l'autorité.

Violences, menaces, insultes lui valent une trentième condamnation

Incarcéré depuis début avril après avoir pris un an ferme pour avoir à nouveau insulté et menacé des policiers alors qu'il sortait à peine de détention il ne lui a pas fallu plus de deux semaines avant de s'en prendre à six surveillants du centre pénitentiaire du Pontet.

D'abord à la gardienne de se cellule qui l'a privé de promenade parce qu'il tardait à sortir. Ensuite au chef surveillant, puis à ceux venus le conduire au cachot, enfin aux surveillants du quartier disciplinaire.

Le jeune homme nerveux nie tout sauf les insultes, explique qu'il n'a fait que se défendre, que les gardiens ont toujours raison et lui toujours tort.

Il a été condamné à deux ans supplémentaires et son transfert vers une autre prison est dores et déjà programmé.