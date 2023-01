Il agresse deux personnes avec une chaîne en métal, le tribunal le condamne à un an de prison ferme

23h 20 le 5 janvier dans les rues de Bayonne. Un homme, fortement alcoolisé, casse une vitre de voiture conduite par une jeune femme. Elle a refusé de lui donner de l'argent comme il l'exigeait vertement. Toujours muni de sa chaine en métal, l'individu se comporte de la même manière avec un passant qui prend la fuite. Dans les deux cas, il a utilisé son arme pour menacer les victimes. Des policiers en patrouille vont l'interpeller et le placer en garde à vue.

Ivre, il a tout oublié

Avec une alcoolémie supérieure à un gramme, le prévenu reconnait les faits, mais ne parvient pas à les expliquer à la barre du tribunal judiciaire présidé ce lundi par Florence Bouvier. "J'étais fortement alcoolisé, je ne me souviens de rien" souligne l'individu déjà condamné par le passé à 17 reprises. Père de deux enfants, SDF, et sans ressource, le prévenu n'en dira pas plus. Il a été condamné à un an de prison ferme. Décision conforme aux réquisitions du procureur de la République Jean-Claude Belot.