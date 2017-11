Il a retrouvé le surfeur qui a sauvé sa soeur

Le 26 octobre dernier, 3 nageurs originaires du Pas-de-Calais se retrouvaient en difficulté au large de la Grande plage de Biarritz. Parmi eux, une femme de 42 ans, qui a dû être hospitalisée. Elle vient de sortir du coma. Et un de ses frères a enfin pu remercier le surfeur qui l'a secourue.

Le 26 octobre dernier, 3 personnes du Pas-de-Calais (Anvin), profitaient de leurs vacances au Pays basque, pour se baigner dans l'océan. Mais elles se sont retrouvées en difficulté dans les vagues à une trentaine de mètres du bord de la Grande Plage. C'est un surfeur qui leur a porté assistance et les a sorties de l'eau, avant que les secours n'arrivent et les prennent en charge. Pas de séquelles pour deux d'entre elles, en revanche, la femme de ce petit groupe (âgée de 42 ans, mère de 4 enfants) est victime d'un arrêt cardiaque et est hospitalisée à Bayonne. Aujourd'hui, elle est sortie du coma, est toujours au service réanimation, mais ses jours ne sont plus en danger.

Un maître nageur saisonnier à l'Hôtel du Palais

Un de ses frères, Bernard, est venu à son chevet ce week-end, et s'est aussi rendu à Biarritz pour tenter de retrouver le surfeur qui a "sauvé sa soeur". Sans y parvenir dans un premier temps. C'est un relais sur les réseaux sociaux et les médias qui a permis "l'incroyable" : ce lundi matin, Bernard a pu remercier au téléphone l'homme "héros de la famille", un maître nageur saisonnier à l'Hôtel du Palais. "C'est beaucoup d'émotions en peu de temps" confie Bernard, sur la route du retour vers le Nord.

"Ce qu'il a fait c'est énorme. Il a risqué sa vie pour ma soeur, c'est notre héros" - Bernard, le frère de la nageuse secourue par un surfeur.