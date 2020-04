Il allait "voir ses abeilles" : un conducteur flashé à 153 km/h au lieu de 80 près de Baume-les-Dames

Il a appuyé sur le champignon pour "aller voir ses abeilles" : un conducteur âgé de 21 ans a été contrôlé à 153 km/h au lieu de 80 km/h autorisés sur la RD 683 à Branne (Doubs) ce lundi matin vers 7h50. La voiture filait à toute allure en direction de Baume-les-Dames quand elle a été flashée par les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière.

Le jeune conducteur a expliqué aux agents qu'il voulait se rendre à ses ruches. Il possédait un permis probatoire, qui lui a été retiré sur le champ.

Les contrôles de vitesse ont repris

Les gendarmes du Doubs appellent chacun à la prudence et à la vigilance sur les routes. Ils constatent de grands excès de vitesse en ce moment : avec le confinement il y a moins de monde sur les routes et certains en profitent pour accélérer... et rouler trop vite. Suspendus au début du confinement, les contrôles de vitesse ont maintenant repris, face à la recrudescence des grands excès de vitesse.