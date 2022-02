Six personnes d'une même famille ont été intoxiquées dans une maison de Chaux (Territoire-de-Belfort), ce samedi 26 février 2022. Après la panne du chauffage, le propriétaire de la maison a tout simplement allumé le barbecue pour réchauffer la pièce.

Il allume un barbecue à Chaux et intoxique 6 personnes

Il suffira d'une étincelle pour allumer le feu, et finalement ça se termine mal. Six personnes d'une même famille ont été intoxiquées par des fumées, dans leur maison de la commune de Chaux (Territoire-de-Belfort). Elles sont légèrement intoxiquées et ont été transportées à l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans.

Le propriétaire a voulu allumer le barbecue après la panne du chauffage

A l'origine du problème, il y a une panne du chauffage dans la maison, situé dans la Grande Rue. Le propriétaire la constate vers 1 heure du matin, selon les gendarmes, et décide d'allumer le barbecue pour réchauffer la pièce. Le problème, c'est que les fumées arrivent aux narines des 5 autres personnes qui occupent la maison, qui décident d'appeler les pompiers. Résultat, tout le monde se retrouve légèrement intoxiqué. Les 6 occupants de la maison ont été transportés à l'hôpital Nord Franche-Comté.