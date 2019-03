Il annonce sur Facebook vouloir commettre un attentat : l'un des frères de Cherif Chekatt arrêté à Strasbourg

Strasbourg, France

Le frère aîné de Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre 2018, a été arrêté vendredi après-midi vers 16h à Strasbourg. Quelques heures plus tôt, Malek Chekatt avait publié un message sur Facebook avec la photo de cinq armes et d'un gilet pare-balle, installés sur un canapé et des messages ambigus laissant entendre que l'homme pourrait se servir de ces armes : "Ce soir, je fais la une de BFM, à 18h30 précise. Tout est planifié". "Tout est prêt je demande à mes contacts de garder le silence jusqu'à 18h30 ce soir."

Les mêmes propos que son frère avant l'attentat du 11 décembre

Le post a été supprimé depuis mais sur les réseaux sociaux, certains ont fait des copies d'écran. Ces propos sont quasi similaires à ceux que son frère aurait tenu à un ami avant de commettre l'attentat en plein marché de Noël de Strasbourg.

⚠️Faite attention à vous ceux qui sont sur Strasbourg ⚠️ pic.twitter.com/IisyAN3Du1 — Youbz (@AioubIsco) March 1, 2019

Le frère de Cherif Chekatt avait publié d'autres messages dans la foulée, laissant entendre qu'il ne faut pas le prendre au sérieux : "Mince on est le premier mars et pas le premier avril". Il a ensuite interpellé par la police à son domicile Malek Chekatt, âgé de 37 ans, est en garde à vue à Strasbourg. Selon nos informations, les armes sur la photo pourraient être factices.

Le soir de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre 2018, cet homme s'était présenté de lui-même au commissariat. Il avait été placé en garde à vue, comme ses parents et un autre frère, avant d'être relâché sans poursuite.

L'attentat de Strasbourg a fait 5 morts et 10 blessés. Le tueur, Cherif Chekatt, avait été abattu par la police après 48 heures de traque à Strasbourg. L'attaque avait été revendiquée par l'organisation Etat islamique.