Il appelle 669 fois les secours en trois mois à Avignon

L'homme a appelé 669 fois la gendarmerie, les pompiers et le SAMU d'Avignon entre le 17 octobre 2021 et le 26 janvier 2022. Les gendarmes ont annoncé qu'il était manifestement dans un état psychologique trouble et qu'il a reconnu les faits en garde à vue.

Il a saturé les standards des services d'urgence pendant 3 mois. Les appels d'urgence étant localisés, la gendarmerie d'Avignon n'a eu aucun mal à l'interpeller.

L'homme est convoqué par la Police Judiciaire en juin.