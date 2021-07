Ardèche : il appelle le commissariat d'Aubenas 28 fois en une demi-heure et insulte un policier

Tout commence par une intervention de policiers du commissariat d'Aubenas, appelés pour un différend entre deux hommes dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juillet. L'un des deux est contrôlé, il s'agit d'un jeune homme de 17 ans, en état d'ébriété.

C'est lui qui, plus tard dans la soirée, appelle le poste de police une première fois, une deuxième, puis une troisième... Au total il a passé 28 coups de téléphone au commissariat. A l'autre bout de fil, le policier est copieusement insulté. La ligne 17 est encombrée pendant une demi-heure en raison de ces appels malveillants. Pendant ce laps de temps, certaines personnes ont dû rebasculer vers le 18 pour avoir les secours.

"Les conséquences auraient pu être graves", alerte le commandant Freddy Bourgeois du commissariat d'Aubenas. Dans la matinée, le jeune mis en cause est interpellé et placé en garde à vue. Il sera convoqué en septembre devant un juge pour enfants pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et appels téléphoniques malveillants.