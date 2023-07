Il attaque les maisons de ses voisins avec un tracteur et les détruit partiellement, en Charente-Maritime

Il s'est réveillé en sursaut... Jonathan, un habitant de Nère, dans le secteur de St Jean d'Angély, a eu très peur. Ce dimanche, vers 5h40, sa maison a été attaquée... au tracteur par un voisin. Voisin, qui s'en est pris aussi à une autre habitation. Il y a eu de gros dégâts.

"J'ai fait fuir ma femme et ma fille de deux ans dans les champs, pour les mettre en sécurité. Ce sont mes parents qui les ont récupérées", explique-t-il. Selon lui, le tracteur est rentré dans la salle de bain, une fourche de l'engin s'est enfoncée dans les murs de la chambre. Le voisin qui les a attaqués, lui et une autre voisine, les aurait également menacés de mort. Pourquoi cette attaque? Jonathan n'a pas d'explication précise. Toujours selon lui, l'homme serait sorti de psychiatrie ce samedi. Jonathan est partagé entre colère et inquiétude : "colère parce que rien n'est fait, et que rien ne peut être fait, il ne peut pas être interné à vie. Inquiet, quand est ce qu'il revient? Et qu'est ce qu'il va nous faire?."

L'homme a été arrêté par les gendarmes.

Les dégâts sur une des deux maisons. - Photo J. R