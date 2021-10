Il aurait étranglé sa femme avant de se jeter sous un train près d'Albert

Tout est parti de ce qui semblait être un accident ferroviaire. Un conducteur de train qui roule sur la ligne de frêt Amiens-Lille lundi soir et qui appelle ses collègues, totalement paniqué vers 20 heures : il pense avoir vu quelqu'un surgir d'un talus et se jeter sur les rails, à Aveluy.

Des traces de strangulation

Les gendarmes sont prévenus et retrouvent sur place un corps démembré et abîmé au point qu'il n'est pas identifiable. Pas très loin de là, ils retrouvent une voiture qui appartient à un habitant de Méaulte. Ils se rendent chez lui et y trouvent le corps de sa femme, âgée de 50 ans. Un cadavre qui porte, selon les premiers constats, des traces de strangulation. L'autopsie devra confirmer les causes de la mort et l'identité du corps de la personne percutée par le train.

Un contexte de séparation

Le couple, qui était ensemble depuis plus de 20 ans, était en cours de séparation. L'homme avait été placé en garde à vue le 22 août pour des violences que sa femme avait elle même qualifiées de psychologiques. Ce soir-là, elle avait été attrapée assez violemment au niveau des bras par son compagnon, ce qui lui avait occasionné des hématomes.

En dehors de ces faits, le mari n'était pas connu pour des faits de violence. Après sa garde à vue, il a écopé d'une interdiction d'entrer en contact avec sa compagne. Elle avait quitté le domicile il y a un mois et demi : on ne sait donc pas pourquoi elle était chez lui ce soir-là.

C'est ce que tentent de démêler les enquêteurs qui continuent leur travail, malgré la mort du suspect, notamment pour permettre au fils du couple, âgé de 17 ans, de connaître la vérité sur cette affaire.