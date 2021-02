Il aurait volé une centaine de jeux vidéos de Playstation et Switch : un salarié d'Amazon à Saran interpellé

Un homme de 28 ans habitant Cléry Saint-André, dans le Loiret, a été interpellé par la police vendredi 12 février, à la sortie de l'entrepôt Amazon de Saran, où il travaille comme intérimaire depuis le 1er novembre.

Au moment de sa sortie, à la fin de son travail, à 5h50 du matin, le portique de sécurité a sonné. Il avait en sa possession plusieurs jeux vidéos, indique la police. Il est alors placé en garde à vue et une perquisition est effectuée à son domicile : sur place, les policiers retrouvent de nombreuses marchandises qui auraient été volées chez Amazon.

L'entrée principale d'Amazon à Saran © Radio France - Patricia Pourrez

Au total, indique la police, l'homme a reconnu, lors de sa garde à vue, avoir dérobé plus d'une centaine de jeux vidéos pour PlayStation 4 et 5 (Sony) et pour Switch (Nintendo), ainsi que des téléphones, consoles de jeux, clés USB, appareils photos et matériel Hi-Fi. Une partie de ces marchandises ont été revendues.

Préjudice total : 18.000 euros

En trois mois, l'homme aurait volé pour environ 18.000 euros de marchandises chez Amazon. Libéré après sa garde à vue, il sera jugé devant le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 juin, dans le cadre d'une COPJ (convocation par officier de police judiciaire).