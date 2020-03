Il avait 8,5 kilos de cocaïne dans sa valise : un voyageur arrêté à l'aéroport de Toulouse-Blagnac

Au total, il y en a pour plus d'un demi-million de valeur marchande concernant la marchandise. L'homme interpellé en fin de semaine dernière, un Brésilien de 31 ans, était en provenance de son pays d'origine après avoir fait une escale au Royaume-Uni.

Jugé en comparution immédiate

L'homme interpellé, la "mule" comme on a l'habitude de dire dans le jargon du trafic de stupéfiants, a été déféré samedi. Il est passé en comparution immédiate hier, mais le dossier a finalement été renvoyé. Plusieurs charges sont retenues contre lui et elles sont lourdes: détention, transport, importation et contrebande de produits stupéfiants. L'homme reste pour l'instant maintenu en détention, en attendant de passer devant un juge.