Policier agressé à Boucau : un jeune homme condamné à six mois de prison avec sursis

Un jeune homme de 20 ans a été jugé et condamné à six mois de prison avec sursis ce lundi par le tribunal judiciaire de Bayonne, présidé par Nadine Regereau, pour s'en être violemment pris à des policiers, qui intervenaient sur un accident de la route samedi 11 juin 2022. Les faits se sont déroulés au Boucau en début d'après-midi. Policiers et pompiers arrivés sur les lieux pour sécuriser le site, ont du faire face à une situation qui s'est rapidement dégradée.

Des coups et du sang

14 heures. Le conducteur perd le contrôle d'une BMW volée qui percute le mur d'une habitation. Les occupants sont légèrement blessés. L'un d'eux, Timothé est soigné dans le camion des pompiers. L'équipe de trois policiers procède aux constatations. Mais Timothé est ivre. Il a commencé à boire de l'alcool dés 9 heures du matin, après avoir fait la fête la veille et là aussi consommé. Il es soupçonné d'être le conducteur, mais nie catégoriquement et perd ses nerfs. Le jeune déménageur insulte les policiers. Des noms d'oiseaux fusent. Des coups aussi. Le sang coule sur le visage du policier, alors que ses deux collègues femmes font face aux amis du suspect qui se montrent agressifs et encerclent les fonctionnaires.

Six mois avec sursis

Des renforts sont demandés. Mais, pas de chance, la radio des policiers ne marche pas. Le policier blessé est obligé de sortir son taser pour disperser le monde. Timothé tente de prendre la fuite, mais il est rattrapé. "J'ai un peu abusé" reconnaît-il à la barre du tribunal et présente ses excuses en se retournant vers les deux policiers présents sur le banc des parties civiles. C'est face à un "homme hystérique" que les policiers sont tombés, dénonce la procureure de la République Caroline Parizel, qui a demandé et obtenu de la part du tribunal six mois de prison avec sursis. En raison de son casier vierge et de sa situation sociale stable, Timothé a quitté libre le tribunal, mais avec 6 mois de détention au-dessus de la tête.

Le policier blessé avait été hospitalisé. Il avait quitté l'hôpital avec des points de suture à l'arcade, plusieurs contusions sur le corps ainsi que des douleurs cervicales et un arrêt de travail de dix jours. Dans un communiqué, le syndicat Unité SGP Police avait dénoncé : "L'intégrité physique d’un policier n’a aucune valeur pour certains et c’est dans ce sens que nous dénonçons cette banalisation de la violence envers les forces de l'ordre".