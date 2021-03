Il avait blessé son cambrioleur à Montrevel : manifestation de soutien et demande de reconstitution des faits

Voilà près d'un an que ce buraliste de Montrevel (Isère) est mis en examen pour avoir blessé un de ses cambrioleurs. Son avocat, Fabien Rajon vient d'organiser un petit rassemblement de soutien au palais de justice de Bourgoin-Jallieu. Il a déposé une pétition et demande aussi une reconstitution.

Ce cambriolage du bureau de tabac de Montrevel, dans le Nord-Isère, remonte à près d'un an, c'était dans la nuit du 25 au 26 mai 2020. Depuis, les propriétaires ont décidé de tourner la page. Ils vont mettre leur commerce en vente. Mais les deux enquêtes se poursuivent. Car si les cambrioleurs sont poursuivis, le propriétaire du bureau de tabac est lui aussi mis en examen pour avoir blessé un des cambrioleurs en tirant un coup de fusil. Il fait l'objet d'un contrôle judiciaire.

Sa défense "n'a jamais bougée"

François Mermet a toujours reconnu le coup de fusil. "En l'air" précise son avocat, Fabien Rajon, pour qui la défense de son client n'a jamais bougé : "Il a tiré dans une situation de panique et de confusion, en l'air et sans la moindre intention d'homicide".

Manifestation, banderole et pétition

Ce mercredi, devant le palais de Justice de Bourgoin-Jallieu, Fabien Rajon a tenu à organiser un petit rassemblement symbolique, derrière une banderole en soutien à François Mermet. L'avocat a officiellement remis une pétition de soutien à son client, qui compte 16.200 signatures. "Nous souhaitions qu'elle soit jointe au dossier d'instruction, c'est fait".

Il était en situation de panique, panique, qui s'expliquait par le fait qu'il avait déjà eu à subir de nombreux cambriolages - Fabien Rajon

Mais il demande également une reconstitution des faits. "Mon client a été attaqué de nuit, à son domicile, par plusieurs malfaiteurs chevronnés. Il attend son procès, mais aussi le procès de ses agresseurs, devant le tribunal correctionnel. Pourquoi cette demande de reconstitution ? Tout simplement parce que M. Mermet entend concourir pleinement à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Je voudrais rappeler que quand il est sorti armé d'un fusil pour tirer en l'air, il était en situation de panique, qui s'expliquait par le fait qu'il avait déjà eu à subir de nombreux cambriolages dans les mêmes conditions, de nuit, avec des individus armés et chevronnés". Et quand on demande à François Mermet, combien de fois c'est arrivé, il répond : "7 ou 8 fois ! Et cette fois-là, on a vraiment eu peur".