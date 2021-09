Il avait filmé des jeunes en train d'escalader le Mont-Saint-Michel : le pilote d'un drone devant la justice

Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années est convoqué ce mercredi matin devant le tribunal de Coutances pour délit en lien avec la législation aérienne. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir filmé à l'aide d'un drone des adeptes de parkour en train d'escalader à mains nues l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Les faits remontent au 27 février et au 1er mars 2021.

Au total, cinq jeunes avaient été interpellés. Ces acrobates sont tous âgés d'une vingtaine d'années et son originaires de Rennes, du Maine-et-Loire et des Yvelines. Leur challenge présenté comme "purement sportif" : filmer leur ascension de la flèche de la Merveille, à plus de 150 mètres de haut ! Un défi dangereux qui devait être ensuite diffusé sur internet et multiplier les vues.

Plus de 150 mètres de haut !

Pour cela, les grimpeurs seraient passés par les bois, à l'arrière du Mont-Saint-Michel et auraient profité des échafaudages servant à la restauration du site. D'ailleurs, immédiatement après les faits, des mesures avaient été prises pour renforcer la sécurité du chantier.

Ce mercredi, le pilote du drone encoure jusqu'à six mois d'emprisonnement, 15.000 euros d'amende et la confiscation de son appareil. Une autre audience pour ces jeunes escaladeurs est prévue le 8 novembre devant le tribunal de police de Coutances, pour intrusion non-autorisée dans un lieu historique ou culturel.