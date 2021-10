Il avait insulté le Premier ministre, un anti-pass sanitaire alsacien relaxé par la justice

Il avait traité le Premier ministre Jean Castex de "collabo des labos" lors de sa venue à Sélestat en août dernier. Un pompier âgé d'une soixantaine d'année a été relaxé ce lundi par le tribunal correctionnel de Colmar.

Relaxé au bénéfice du doute

Rapidement interpellé, cet anti-pass sanitaire avait passé huit heures en garde-à-vue. A la barre il s'est expliqué "primo, un an après son vaccin contre l'hépatite B, injecté il y a une trentaine d'années, ma femme a eu une sclérose en plaque dont on peut penser que c'est lié. Secundo, le 15 septembre mon travail de pompier aurait dû être suspendu faute de pass sanitaire, avec une perte de salaire, alors qu'avec plus de 45 ans de service j'aurais pu prendre ma retraite depuis des années si je n'aimais pas ce métier. Tertio, le fait que d'autres collègues pompiers allaient être mis à pied m'affectait aussi beaucoup".

Le tribunal a relaxé le pompier "au bénéfice du doute". Le Premier ministre n'avait pas porté plainte.