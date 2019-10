Il avait jeté un chiot du deuxième étage : un Briviste de 23 ans condamné à 8 mois de prison ferme

Brive-la-Gaillarde, France

"Il lui a crié par la fenêtre : t'as oublié ton truc et il lui a jeté le chiot" rappelle Florian Chavignaud, président fondateur de l'association Pet Rescue basée à Aubusson. Le pauvre animal, un jeune chien de trois mois de race croisée bull terrier, s'était écrasé contre une poubelle municipale. Il était mort au bout de 45 minutes malgré les soins prodigués par le vétérinaire chez lequel il avait été conduit. Mais les défenseurs des animaux n'en sauront pas vraiment plus. La SPA de Brive, à l'origine de la plainte, (la propriétaire du chien n'avait pas elle porté plainte), la fondation Brigitte Bardot et Pet Rescue attendaient des réponses. Mais l'homme n'en a donné aucune.

Un manque d'explication blessant

"Il y a eu ce procès mais on est dans le flou total" souligne Florian Chavignaud. L'accusé n'a fourni aucune explication. Lorsque le juge lui a demandé s'il aimait les animaux, il a répondu : "je ne déteste pas les animaux". Une réponse "vague" selon le mot de la procureure. Et une attitude "blessante" pour les associations dit Florian Chavignaud, qui indique que le jeune a tout juste exprimé quelques remords. Sans avoir vraiment pris conscience de la cruauté de son acte. En plus de sa condamnation à 8 mois de prison celui-ci devra verser 3500 euros de dommages et intérêts aux associations. Et il n'a plus le droit de détenir un animal.