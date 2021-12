Il avait maltraité et abandonné ses chiens: le tribunal de Besançon le condamne à 5 mois de prison avec sursis

Un jeune homme de 22 ans a été condamné à 5 mois de prison avec sursis par le tribunal de Besançon pour acte de cruauté et abandon volontaire de ses chiens. À deux reprises, en 2019 et 2020, il avait laissé deux chiens, enfermés sans soins et sans nourriture pendant plusieurs jours voire semaines.

Le tribunal judiciaire de Besançon a condamné ce lundi 6 décembre un jeune homme de 22 ans à 5 mois de prison avec sursis pour avoir maltraité et abandonné ses chiens. Des faits qui se sont produits à deux reprises en 2019 et 2020, et pour lesquels le prévenu n'a pas vraiment apporté d'explications convaincantes.

Deux chiens enfermés dans un poulailler à Avoudrey

Le premier acte de cette triste affaire remonte à l'été 2019. Le jeune homme, alors âgé de 20 ans, ambitionne de devenir chasseur, il possède deux chiens de chasse logés dans un ancien poulailler prêtés par une connaissance, sur la commune d'Avoudrey dans le Doubs. Il décide de partir en vacances pour 15 jours, et affirme avoir demandé à un ami de s'occuper des animaux en son absence. Sauf que ce dernier conteste cette version, et affirme avoir tenté d'alerter à plusieurs reprises le prévenu sur le triste état de ses chiens. "Il s'en occupait mal, ils hurlaient, étaient affamés et assoiffés", a-t-il témoigné auprès des gendarmes. Les chiens sont finalement recueillis par la SPA, dans un état déplorable selon le vétérinaire qui les a examinés, amaigris et infestés de parasites.

Deux autres chiens abandonnés en 2020

À l'été 2020 c'est à Voires, toujours dans le Doubs, que des habitants sont alertés par les gémissements d'un chien dans un appartement. À l'intérieur un griffon, qui est visiblement resté enfermé plusieurs jours sans nourriture et sans eau. Son maître et locataire des lieux : le même jeune homme qui, entre-temps, a déménagé à Chenecey-Buillon, "mais le nouveau propriétaire ne voulait pas de chiens" explique-t-il. Il possédait d'ailleurs deux griffons, le deuxième il s'en est débarrassé en l'abandonnant en forêt de Loray.

La justice lui reproche aussi d'avoir laissé divaguer ses deux griffons, et le 24 juillet 2020 l'un des deux s'est attaqué au chien d'un promeneur à Chenecey-Buillon, le chien, gravement blessé, a dû être amputé d'une patte, et son propriétaire a été mordu à la main en tentant de la défendre.

Un propriétaire immature et irresponsable

Le prévenu a bien du mal à expliquer pourquoi il a agi de la sorte et tente de minimiser. "J'ai vécu avec des chiens depuis tout petit", dit-il, "j'avais besoin de compagnie". Mais à l'époque il est intérimaire, et ses revenus sont irréguliers, il n'a pas toujours de quoi acheter de la nourriture à ses animaux. Les parties civiles et l'accusation pointent surtout l'immaturité et l'irresponsabilité du jeune homme, qui prend en charge des animaux dont il est incapable de s'occuper.

Le tribunal le condamne à 5 mois de prison avec sursis "à titre d'avertissement", et lui signifie une interdiction à vie de détenir des animaux et d'exercer une profession en lien avec les animaux. Même s'il n'a jamais passé son permis de chasse, il est aussi condamné à une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans, à titre préventif, car "s'il est aussi irresponsable à la chasse qu'avec ses chiens, il y a de quoi s'inquiéter" selon les mots de la substitut du procureur.