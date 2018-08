Un Briviste de 18 ans a été condamné en comparution immédiate ce vendredi à Brive à six mois de prison fermes. Le jeune homme avait insulté jeudi matin les infirmières et menacé de mettre le feu à l'établissement.

Brive, Corrèze

Ce jeudi matin vers 5 heures, le jeune Briviste était venu voir sa compagne et son bébé hospitalisés à Brive au service de pédiatrie. Les infirmières avaient entendu qu'il criait fort sur la jeune femme. Elles lui demandent alors de partir. Le jeune garçon les insultent et ce sont les hommes de la sécurité qui parviennent tout de même à le faire sortir.

Déjà très connu de la justice

Mais il revient vers 7 heures. Les infirmières et la sécurité l'empêchent d'entrer dans la chambre de sa compagne. C'est là que le jeune homme a menacé de mettre le feu à l'hôpital s'il ne pouvait pas voir sa femme et son bébé. Les forces de police ont été appelées et l'ont finalement interpellé. Jugé en comparution immédiate, le jeune, déjà très connu par la justice pour de nombreux faits, a donc été condamné à 6 mois de prison ferme et écroué dans la foulée.