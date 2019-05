Il avait menacé de mort des policiers sur Facebook : un élu municipal des Ardennes relaxé par la justice

L'Échelle, France

Le conseiller municipal de L'Echelle dans les Ardennes, qui avait proféré des menaces de mort contre les forces de l'ordre, a été relaxé ce lundi par le tribunal de Charleville-Mézières.

Le tribunal a estimé que les propos de l'élu avaient un caractère haineux, et donc pénalement répréhensibles. Cependant, toujours selon la justice, ils auraient dû être requalifiés... Le prévenu était poursuivi pour menaces de mort, et aurait pu être condamné si ses propos visaient directement une ou plusieurs personnes, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Le tribunal de Charleville estime également que toutes ses menaces n'ont pas été suivies par des actes. Il a donc préféré prononcer la relaxe.

Des menaces de mort

Le prévenu, un conseiller municipal de l'Echelle dans les Ardennes, était poursuivi par la justice après avoir posté plusieurs commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Des commentaires violents tel que "la solution contre la racaille de la police milice, la prochaine fois, il faudra mieux viser" ou encore "vivement qu'on flingue toutes ces merdes!", tous au sujet des forces de l'ordre, du 9 février au 12 mars dernier.

Le prévenu a reconnu être l'auteur de ces messages. Il les aurait postés sous le coup de l'émotion, après avoir vu des vidéos de manifestants gilets jaunes éborgnés. Il s'était également justifié en affirmant qu'il ne passerait jamais à l'acte.

Six mois de prison requis

Le procureur de la république avait requis six mois de prison ferme contre le conseiller municipal. Il avait également demandé la destitution de ses droits civiques (comme le droit de vote et d'être éligible) et civils pour cinq ans.