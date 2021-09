Il avait proposé de la chloroquine à ses salariés : le patron de SNF condamné à 5 000 euros d'amende

René Pich, fondateur de l'entreprise SNF, située à Andrézieux-Bouthéon dans la Loire, a été condamné à 5 000 euros d'amende pour l'acquisition et la détention de cachets de chloroquine. Il a été relaxé des délits d'exercice illégal des professions de pharmacien et de médecin.

Le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a rendu sa décision dans l'affaire de ce patron qui proposait de la chloroquine à ses salariés. René Pich, fondateur de l'entreprise SNF, située à Andrézieux-Bouthéon, a été condamné ce jeudi à 5 000 euros d'amende pour avoir acheté et détenu 1 200 cachets de chloroquine lors du premier confinement.

Relaxé pour exercice illégal des professions de médecin et de pharmacien

Le patron, qui avait donné une partie de ce stock à des hôpitaux et proposer le médicament à ses salariés, était aussi poursuivi pour exercice illégal de la profession de pharmacien et exercice illégal de la profession de médecin. Mais René Pich a été relaxé. Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait être condamné pour ces délits.

En plus de ses 5 000 euros d'amende, le patron a aussi été condamné à 1 976 euros d'amende douanière. Il doit également verser un euro de dommages et intérêts au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et 1 500 euros supplémentaires pour les frais de justice.

Lors de l'audience en juin dernier, le procureur de la République avait requis 50 000 euros d'amende contre René Pich. Pour rappel, les cachets de chloroquine avaient été achetés en Inde.