Une manifestante avait été blessée sur un barrage de gilets jaunes : un automobiliste condamné à Montargis

Montargis, France

Il avait renversé une manifestante sur un rond-point bloqué par des gilets jaunes, lors de leur premier week-end de mobilisation le 17 novembre 2018 à Villemandeur (Loiret). Un automobiliste de 31 ans a été condamné mercredi soir par le tribunal correctionnel de Montargis à deux mois de prison avec sursis pour blessures involontaires et mise en danger délibérée de la vie d'autrui.

Moment de tension sur le rond-point bloqué

L'homme, au casier judiciaire vierge, devra également verser 1500 euros au titre des différents dommages et intérêts et de "la souffrance morale" de sa victime. Ce jour-là, l'automobiliste avait brusquement accéléré et emprunté le rond-point à contresens, et une manifestante avait été "accrochée" par la voiture : cette gilet jaune avait été légèrement blessée après avoir chuté au sol. Elle avait eu cinq jours d'interruption temporaire de travail (traumatisme crânien).

Il ne fera pas appel

A l'audience, l'automobiliste, maçon de profession, a dit ne plus se souvenir de ce qui s'était passé précisément ce jour-là : "les circonstances exactes de la chute de la victime restent floues", estime son avocat Olivier Rougelin. Mais le tribunal a jugé le jeune homme coupable. Ce dernier ne fera pas appel : "ce qu'il voulait surtout, c'était ne pas se faire suspendre son permis de conduire, indispensable pour son activité professionnelle", explique son avocat.