Il avait tenté de renverser un motard de la gendarmerie pour s'enfuir, il est condamné à deux ans de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Tulle a condamné ce jeudi en comparution immédiate un trentenaire à deux ans de prison ferme. Soupçonné de cambriolages, il n'avait pas hésité à foncer sur les gendarmes qui tentaient de l'interpeller.

L'homme d'une trentaine d'année, résidant à Naves, et déjà connu de la justice, était recherché depuis trois semaines. Il était soupçonné d'une série de cambriolages commis avec des comparses dans le secteur de Tulle. Il s'agissait de vols de véhicules en tous genres, comme une mini-pelle, un tracteur, mais aussi du bois et même un bovin ! Le 22 août dernier les gendarmes interpellent l'équipe et retrouvent le butin. Lors de cette interpellation ce trentenaire tente de s'enfuir et se blesse. Il est hospitalisé mais parvient à fuir de nouveau.

Il est repéré un peu plus tard en Haute-Corrèze où il renverse un motard de la gendarmerie pour prendre la fuite. Il finit toutefois par se rendre ce 5 septembre. Jugé en comparution immédiate au tribunal de Tulle il a donc écopé de deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt et a été écroué à l'issue de l'audience. Ses comparses des cambriolages seront jugés en décembre.