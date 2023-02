Il avait traité Gérald Darmanin de "violeur" à Saint-Etienne-du-Rouvray : un homme bientôt rejugé

La Cour de cassation a annulé ce mardi la condamnation en appel pour outrage à l'encontre d'un homme qui avait traité Gérald Darmanin de "sale violeur" en 2020. En juillet, cet ajusteur dans l'industrie automobile et adhérent à la CGT a lancé au ministre de l'Intérieur : "Sale violeur, Darmanin, sale violeur". Gérald Darmanin se trouvait à Saint-Etienne-du-Rouvray pour un hommage au père Hamel assassiné en 2016 dans son église. L'homme sera rejugé à une date indéterminée devant la cour d'appel de Caen.

Le prévenu a été condamné en première instance et en appel par la Cour d'appel de Rouen à une peine de 100 jours-amendes à quinze euros, soit 1500 euros. Sauf que, selon la Cour de cassation, se trouvait lors de ces deux audiences la même magistrate, ce qui n'est pas autorisé par le code de procédure pénale ainsi que la Cour européenne des droits de l'Homme. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a donc cassé et annulé la peine décidée.

Le terme "violeur" faisait référence à la plainte pour viol déposée contre Gérald Darmanin en 2017 par une femme lorsque l'élu de Tourcoing était chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP devenu Les Républicains. La cour d'appel de Paris a confirmé le 24 janvier une ordonnance de non-lieu dont a bénéficié Gérald Darmanin. La plaignante de 50 ans, Sophie Patterson-Spatz, a formé un pourvoi.