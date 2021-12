Il avait traité un élu de "kéké" du Facebook, un ancien restaurateur de Saint-Brieuc au tribunal

Jusqu'où peut on aller sur les réseaux sociaux ? Un ancien restaurateur de Saint Brieuc s'est retrouvé devant la justice ce jeudi 16 décembre pour un post Facebook visant Ronan Kerdraon, le maire de Plérin et président de l'agglomération de Saint-Brieuc.

Le 25 septembre dernier un certain Rachedingue Pouaille, pseudo Facebook avec une tête de zèbre en photo de profil, partage un article du journal Ouest France relatant que l'agglomération de Saint-Brieuc va allouer une subvention de 10 000 euros à dix personnalités locales pour qu'elles fassent la promotion du territoire. "Du grand Kerdraon qui plus que jamais mérite le sobriquet de kéké, 10 000 balles dans la poche des potos et une belle leçon de démocratie", commente Rachelingue Pouaille.

La publication anonyme est partagée, repartagée, partagée encore et finit par être vue et lue par le président de l'agglomération. Ronan Kerdraon se sentant diffamer décide de porter plainte. Rachedingue Pouaille est vite démasqué.

Une erreur

A la barre du tribunal, cet ancien restaurateur bien connu à Saint-Brieuc ne peut plus se cacher derrière son pseudo mais il assume. "J'ai partagé ça à 7h du matin sur mon portable, je pensais que j'étais en mode privé, en fait non. J'ai supprimé mais trop tard. J'ai fait une erreur, je la reconnais", se défend-il, sans avocat.

Relaxé au bénéfice du doute

"On flirte avec la liberté d'expression", avoue le procureur. "On peut lui accorder le bénéfice du doute quand il dit qu'il ne voulait pas partager ce post de façon public". Rachedingue Pouaille est finalement relaxé par le tribunal. Ronan Kerdraon n'était pas présent à l'audience.