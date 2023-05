Il avait tué le chien de ses voisins à l'arme automatique, un sexagénaire condamné à une amende en Moselle

C'est un homme très calme qui s'avance à la barre du tribunal correctionnel de Thionville. "C'est regrettable, ça n'aurait jamais dû arriver", entame-t-il. Le prévenu de 60 ans est jugé, mardi 2 mai, pour sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entrainé la mort. Le 15 octobre 2022, il avait tiré à sept reprises sur le chien de ses voisins, un croisé beauceron-bouvier, dans une rue de Rédange, le tuant sur le coup. Il écope d'une amende de 1.500 euros et d'une interdiction de détenir et de porter une arme pendant cinq ans.

"J'ai d'abord vu les deux chiens des voisins dans notre jardin, juste devant la porte-fenêtre", se justifie le sexagénaire. "Ils avaient l'air assez hargneux et regardaient en direction de mon petit shih tzu." L'homme passe alors par le sous-sol de la maison, récupère un pistolet 9 mm stocké ici, le place dans la poche de sa veste et attrape quelques balles au passage. "Il n'était pas chargé au départ", assure-t-il. "Je suis allé voir les voisins mais la maison était totalement fermée. D'un coup, les chiens sont arrivés sur moi et j'ai commencé à me faire mordre. J'ai tiré sept fois dans la panique."

Examiné par un médecin le lendemain, il n'écopera d'aucun jour d'incapacité totale de travail mais se verra prescrire des antibiotiques. Les photos n'attesteront pas de traces de morsures, mais de fortes égratignures. "C'est pas mon style de sortir une arme à la main", affirme le prévenu dans son polo gris, après avoir coupé la parole aux juges. Le président du tribunal lui rapporte pourtant le témoignage d'un adjoint au maire de Rédange, qui affirme l'avoir vu lui montrer une arme sous sa veste quelques années auparavant, pour une histoire de camionnette garée devant chez lui.

"La chienne d'une famille"

"Vous avez prononcé ces mots lors de votre première déposition : 'J'ai tiré sur le chien jusqu'à ce qu'il meurt'", attaque l'avocat des victimes, une famille avec quatre enfants. "J'ai beaucoup entendu 'moi je' dans les mots du prévenu. On a l'impression qu'il est un peu victime de tout le monde. Mais les vraies victimes sont là, derrière moi. C'était la chienne d'une famille." L'avocat énonce ensuite une série de ce qu'il qualifie de "contre-vérités", quand il affirme que les chiens étaient agressifs ou encore qu'il n'avait pas le numéro des voisins. "Et je rappelle qu'il a eu zéro jours d'ITT !"

"C'est compliqué pour nous depuis quelques mois", affirme la mère de famille au micro de France Bleu Lorraine. "Notre chienne s'appelait Alice, donc Alice aux pays des merveilles, ça n'existe plus. Depuis le drame, mon fils de 7 ans ne peut plus dormir tout seul, il dort avec son frère. C'est lui qui a retrouvé la chienne dans une mare de sang. Mon mari l'a ensuite prise dans un drap pour l'enlever tout de suite de la vue des enfants. Et maintenant, on est obligés de voir notre voisin promener son chien devant chez nous !"

Pas de situation "de panique"

Dans cette affaire, cinq associations de protection animale se sont aussi portées parties civiles. "C'est pas une habitude pour ces associations de se constituer partie civile quand il y a légitime défense ou accident", explique l'avocate de la Fondation 30 millions d'amis. "Mais là, c'est une atteinte directe à l'intégrité de l'animal. Alors même qu'il pratique le tir sportif, il a fait fi de l'ensemble des obligations qui s'imposaient à lui. Pourquoi n'a-t-il pas tiré en l'air ou au sol ?" "Le prévenu est responsable d'un canicide volontaire", abonde l'un de ses confrères.

Le procureur de la République de Thionville pointe lui l*'"acceptation"* du sexagénaire. "Dans son esprit, quand il voit les chiens et qu'il va se munir de son arme, il accepte de comparaitre ici", assure Brice Partouche. Assis sur sa chaise, le prévenu hoche la tête*. "Il accepte le risque de faire usage d'une arme à feu, alors qu'il sait que c'est interdit."* Le sexagénaire continue d'acquiescer. "Le prévenu a participé à cette situation de danger. Il n'était pas coincé à l'extérieur ou dans une voiture, il était chez lui." Le procureur requiert 3.000 d'amende, dont 1.000 euros avec sursis.

"Il ne remporterait pas le palmarès du voisin le plus aimé"

"Certes, mon client ne remporterait pas le palmarès du voisin le plus aimé de la commune", assure l'avocat de la défense. "Sauf que ce n'est pas ici le procès de la personnalité de mon client." Me Bruno Bourchenin affirme ne pas vouloir plaider la relaxe. "Mon client sait qu'il n'a pas eu le comportement adapté, et c'est regrettable. Mais il n'a quand même pas violé une chèvre ou dépecé un chat, il ne s'est pas amusé de la mort d'un animal. Il n'y a pas cette dimension perverse."

En plus de son amende de 1.500 euros, l'homme de 60 ans est condamné à verser 537 euros aux victimes pour le préjudice matériel, ainsi que 1.000 euros pour le préjudice moral à la famille. Les associations parties civiles obtiennent chacune un euro pour le préjudice moral, et 250 euros au titre de l'article 75 du code de procédure pénale. Le prévenu a aussi interdiction de détenir ou porter une arme dans les cinq prochaines années. Il n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro mais assure toujours regretter son geste.