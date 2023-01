Il avait tué une commerçante, un fugitif allemand arrêté près de la frontière

Le fugitif allemand a été arrêté par la BRI de Strasbourg et de Metz

Les brigades de recherche et d'intervention de Strasbourg et de Metz ont arrêté conjointement un meurtrier en fuite, lundi 9 janvier, à Farébersviller, près de la frontière allemande. Cet homme de 40 ans faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, après s'être évadé du tribunal de Ratisbonne, jeudi, dans le Land de la Bavière, en Allemagne. Il devait comparaitre pour le réexamen de sa situation pénale, après sa condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Cet homme a été reconnu coupable d'une série de vols à main armée, commis à Nuremberg entre février 2010 et avril 2011, et le meurtre d'une commerçante de 76 ans, qu'il avait ligotée et asphyxiée au cours d'un vol. Après son évasion, la brigade nationale de recherche des fugitifs de la police judiciaire, située à Nanterre, avait été sollicitée par l'Office fédéral de police criminelle allemande.

Récupéré par sa soeur

Les policiers de Strasbourg ont constaté que la soeur du fugitif était venue en train depuis le sud de la France pour louer un véhicule à Strasbourg. Elle a récupéré son frère en plein centre-ville, avant de prendre l'autoroute en direction de Paris. Avec le renfort de la brigade de Metz, les enquêteurs alsaciens ont interpellé le fugitif un parking de l'autoroute A4. Il a été placé en rétention judiciaire et présenté à un juge, avant d'être incarcéré dans l'attente de son extradition vers l'Allemagne.