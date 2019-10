Il avait volé un minibus avec 6 passagers à bord

Drôme - France

Un homme de 35 ans a été interpellé à Nîmes, ce mardi, et déféré au parquet de la Drôme en fin d'après-midi.

Le 6 octobre dernier, dans la soirée, cet homme parti de Lyon à bord d'une voiture qu'on lui a prêtée, emprunte l'autoroute A7 en direction du Sud. Au passage il a pris une auto-stoppeuse à bord. Mais vers 21h30 - 22 h, le conducteur a un accident peu avant Tain-l'Hermitage. Un premier accident.

Il vole le minibus avec 6 passagers

Un minibus s'arrête à sa hauteur. Trois personnes en descendent pour porter secours aux accidentés. Mais le conducteur saute alors au volant du van dans lequel se trouvent toujours six passagers. Qu'à cela ne tienne, il démarre et prend la sortie Tain l'Hermitage, où il a un deuxième accident.

Il abandonne alors le minibus dans la bretelle de sortie et court jusqu'au péage. Là, il vole un second véhicule et reprend l'autoroute A7 en direction du Sud. Il sort à Valence Nord où il abandonne le véhicule qui présente une défaillance technique.

Désormais piéton, il tente de pénétrer dans des habitations de Bourg-les-Valence pour voler une nouvelle voiture, mais n'y parvient pas. Il arrive tout de même à disparaître dans la nature.

Enquête de gendarmerie

C'est l'enquête des gendarmes qui a permis de retrouver ce chauffard, à Nîmes, et de l'interpeller ce mardi soir. L'homme n'avait pas encore dit son dernier mot. Il a tenté de s'évader des locaux de l'Escadron de sécurité routière de la Drôme.

Il devrait être présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Valence, ce vendredi.

Cet homme est très défavorablement connus des services de police et de la justice, condamné plusieurs fois pour des affaires de drogue. Il était sorti de prison quinze jours plus tôt.

Son périple a causé bien des frayeurs. Dans le minibus, certains passagers, des personnes âgées, ont été choqués par cette forme de "kidnapping" et l'accident qui a suivi. L'auto-stoppeuse, blessée dans l'accident, a été transportée à l'hôpital.