Il balance des objets par le toit ouvrant de sa voiture pour éviter de se faire arrêter

Un homme a été condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir tenté d'échapper à la gendarmerie sur l'autoroute A9 à hauteur de Fabrègues (Hérault). Il roulait ivre et sous l'emprise du cannabis. Il a notamment lancé des objets par le toit ouvrant de sa voiture pour freiner la course des gendarmes.

Fabrègues, France

Un conducteur mal intentionné a déployé beaucoup d'imagination pour tenter d'échapper aux gendarmes. C'était dimanche sur l'autoroute A9 à hauteur de Fabrègues (Hérault). L'automobiliste âge de 23 ans a d'abord provoqué un accident sans gravité et pris la fuite. Coursé par les gendarmes du peloton d'autoroute de Poussan, il a percuté la glissière de sécurité en béton du terre plein central, puis, pour tenter de contrer la remontée des gendarmes, il a lancé par le toit ouvrant de sa voiture, une carte routière, des bouteilles, une couverture, et même des rouleaux de papiers toilettes. Il a ensuite perdu le contrôle et a fini sa course dans un tête à queue.

Le conducteur était positif à l'alcool, au cannabis, aux amphétamines et sa voiture n'était pas assurée. Il a été condamné lundi à 18 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis. Son permis a été annulé.