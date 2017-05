Cambriolage qui tourne au meurtre à Tourettes-sur-Loup : de nombreuses zones d'ombre persistent

Le retraité suisse soupçonné d'avoir tué un homme de 26 ans qui tentait de pénétrer dans sa villa, jeudi au petit matin à Tourrettes-sur-Loup, n'a pas été mis en examen pour meurtre mais placé sous le statut de témoin assisté, en revanche l'homme de 68 ans a été mis en examen pour détention d'arme.

Le propriétaire d'une villa de Tourettes-sur-Loup, à l'est de Vence, interpellé jeudi matin pour avoir blessé mortellement un cambrioleur qui tentait de pénétrer dans sa résidence, a été remis en liberté vendredi soir, placé sous contrôle judiciaire. Ce ressortissant suisse est mis en examen pour détention d'arme de catégorie B, une arme de poing avec laquelle il a tiré sur la victime et dont les investigations devront déterminer s'il la détenait légalement ou non dans sa résidence secondaire en France. Un permis de port d'arme n'étant pas valable à l'étranger, le retraité avait-il une dérogation particulière ? En revanche, il a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'information judiciaire ouverte pour meurtre par le juge d'instruction.

A-t-il agit en état de légitime défense ?

L'enquête devra déterminer si cet homme, âgé de 68 ans, qui a utilisé son arme de poing et tiré sur un jeune cambrioleur de 26 ans, a agi en état de légitime défense. C'est à dire évaluer la réalité du danger, la nécessité d'une riposte nécessaire, proportionnée et concomitante à l'agression.

Ce que l'on sait sur les circonstances

Ce résident suisse a dit aux enquêteurs s’être senti menacé, lui et son épouse, après avoir entendu des bruits suspects vers quatre heures du matin jeudi. Des bruits laissant présumer qu'une personne tentait de s'introduire dans la maison. Le propriétaire des lieux saisit alors son arme et découvre sur sa terrasse un cambrioleur cagoulé, ganté, qui selon ses propos, lève le bras dans sa direction. Le retraité prend peur et fait feu à une reprise. Le voleur, un jeune homme de 26 ans, prend alors la fuite avant de tomber au sol plus loin dans le jardin de la propriété, là où les gendarmes de la brigade de Roquefort les Pins le retrouveront mort quelques minutes plus tard.

On ignore si la victime, un jeune habitant de Cagnes-sur-Mer, était elle armée, et à quel endroit la balle l'a touchée. En parallèle, le parquet de Grasse a ouvert une enquête pour tentative de vol en bande organisée.

Une recrudescence de cambriolages dans le secteur

Tourettes-sur-Loup est une commune de 4000 habitants à l'année, on y recense 700 résidences secondaires. Chemin du Pré Neuf, où ont eu lieu les événements, près de la route de Vence, les résidents permanents et secondaires cohabitent. La luxueuse villa se trouve sur les hauteurs, à flanc de colline : grand Jardin, piscine, entourée de murs de pierres. Les résidences de luxe sont, selon la gendarmerie, de plus en plus cibles de cambriolage ces derniers mois dans le secteur de Vence, Grasse.

Le maire de Tourrettes-sur-Loup, Damien Bagaria explique que l'an dernier dix-neuf cambriolages ont été recensés dans la commune : "Ces résidences sont des objectifs pour les cambrioleurs, en dehors des périodes estivales."

Il y a dû avoir des repérages avant la tentative de cambriolage. Sur ce chemin, nous avons des caméras, les images de vidéo-protection seront examinées par les enquêteurs - Le maire de Tourrettes-sur-Loup.

Dans ce quartier, nombreux sont les résidents à participer au dispositif "Voisins Vigilants". Ils se préviennent entre eux de la présence de véhicules ou d'individus suspects et alertent les gendarmes qui font alors des rondes, ou la police municipale. Un voisin qui habite depuis 22 ans la commune adhère au dispositif, il avait aperçu deux hommes à scooter dans le secteur quelques jours auparavant : "pour s'aventurer dans ce chemin qui monte, il ne faut pas avoir froid aux yeux, il devait être persuadé que la maison était vide" confie-t-il.