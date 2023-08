Il blesse un gendarme en tentant de prendre la fuite, un Landais condamné à deux ans de prison ferme

Il fonce sur les gendarmes avec une moto volée et blesse l'un d'eux. Un jeune Landais de 23 ans a été condamné, vendredi 18 août, pour refus d'obtempérer aggravé, avec mise en danger de la vie d'une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que consommation et trafic de stupéfiants. Le tribunal de Mont-de-Marsan le condamne à 30 mois de prison, dont 18 mois fermes. En récidive, son sursis de six mois a par ailleurs été révoqué et ajouté à la peine, portant le quantum à deux ans d'emprisonnement.

Dimanche dernier, le 13 août, les gendarmes de Labouheyre avaient essayé de l'arrêter, alors qu'il était en train de revendre une moto volée. Mais il a tenté de prendre la fuite, et il a percuté un gendarme. Celui-ci a été blessé, et le jeune homme finalement interpelé.

Un jeune homme qui, devant le tribunal, ne semble pas avoir conscience de la gravité de ce qu'il a fait, d'autant qu'il est en récidive. En février dernier, en effet, il est déjà condamné quasiment pour les mêmes faits. Résultat : six mois de prison avec sursis, compte tenu de son petit casier judiciaire et de son jeune âge.

Mais visiblement, cela ne lui a pas servi de leçon. En audience, il est mou, éteint. Aucun remord, aucune excuse, aucune explication. "À votre âge, vous n'avez aucun respect", s'agace la procureure. "Refus d'obtempérer en récidive, vous encourez 14 ans de prison. Après ces quelques jours de détention, on aurait pu penser que vous auriez un début de réflexion, de prise de conscience... mais en fait, je crois que vous vous en fichez", ajoute-t-elle... Celle-ci demande quatre ans de prison ferme. Le prévenu la regarde droit dans les yeux, impassible.

Puis, son avocate prend la parole, et ses mots font mouche. Elle rappelle la jeunesse, la bêtise, le fait qu'il n'avait pas l'intention de blesser, qu'il a un travail et que sa famille a besoin de son salaire. Finalement, il montre cette fêlure que le tribunal attendait. Il fond en larmes, présente ses excuses. Peut-être trop tard.

Il a été maintenu en détention. Un de ses copains, jugé pour avoir essayé de revendre la moto volée avec lui et accusé de recel, a lui été relaxé.