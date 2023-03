Il boit quatre bouteilles de rhum banane et frappe sa compagne et son ex-mari

Un homme a été condamné à un an et demi de prison ferme ce jeudi après-midi pour des faits de violences. Le 26 mars, il a bu quatre bouteilles de rhum banane et après, entre Meillon et Morlaàs, il s’en est pris à sa compagne qu’il a frappée alors qu’ils étaient en voiture. Il a ensuite donné des coups à son ancien mari. Une scène de violences qui a duré de longues minutes et qui s'est poursuivie lors de la garde à vue, l’homme a insulté les gendarmes.

Un prévenu amnésique devant le tribunal

À l’audience le prévenu a expliqué qu’il ne se souvenait de rien. Il pleure et dit : "C’est inacceptable. Je n’ai aucun souvenir. J’ai gavé peur de moi-même." "C’est un peu pratique" ironise la présidente du tribunal de Pau. Lui reconnaît les faits et surtout "un comportement animal, c'est un monstre qui a fait ça, pas moi". L'avocate des parties civiles, Me Valérie Daban s'est agacée : "Il vient faire la pleureuse, [...] ils auraient pu perdre la vie, l'un et l'autre." L'avocate du prévenu, Me Lidwine Malfray, a souligné que son client ne contestait rien et qu'il pleurait parce qu'il avait honte, des raisons d'avoir honte.

Entre 11h et 18h, l'homme de 36 ans a bu quatre bouteilles de rhum banane. Après cela, il était en voiture avec sa compagne qui conduisait. Il lui a hurlé dessus, a donné des coups dans le pare-brise au point de causer des impacts. Il l’a attrapée par les cheveux et lui a cogné la tête contre le levier de vitesse. Il l’a frappée au niveau du nez, lui a mordu la joue droite.

Sa compagne présente à l'audience

Le cauchemar a continué. Il a exigé d'aller chez l’ex-mari de sa compagne pour en découdre. C'est un homme qui l'énerve depuis longtemps et qui lui donnait l’impression d’être "dans un couple à trois" selon lui. Sur place, "il y avait du sang partout comme sur une scène de crime, ni pire, ni mieux" raconte le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, qui lui a rappelé qu'il s'était mis tout seul dans cet état. Et cette question : pourquoi a-t-il bu autant ? Le prévenu a répondu : "J’ai eu besoin de me détendre, j’ai pas géré la détente."

Des images grâce aux caméras piétons des gendarmes

Le prévenu a murmuré qu'il ne dormait plus depuis qu'il avait vu les vidéos où il apparaît ivre et outrageant avec les forces de l'ordre. "Je lui pisse au cul", "T'es une grosse merde", "Va te faire enculer avec ta machine" font partie des insultes proférées par le mis en cause contre un gendarme qui voulait réaliser un éthylotest et lui passer les menottes. Le procureur a salué le sang-froid des gendarmes, notamment dans ces circonstances.