Il braque un bureau de tabac de Haute-Vienne pour une cartouche de cigarettes

Un homme de 44 ans a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis pour avoir menacé avec un pistolet l'employée d'un bureau de tabac du Palais-sur-Vienne le 26 février dernier.

L'homme est reparti sans payer et avec une cartouche de cigarettes (photo d'illustration).

Il va devoir porter un bracelet électronique pendant six mois. Un homme de 44 ans était jugé ce lundi 1er mars par le tribunal correctionnel de Limoges pour extorsion aggravée. Il avait, samedi dernier, braqué un bureau de tabac du Palais-sur-Vienne.

Une cartouche de cigarettes

En fin d'après-midi, samedi 26 février, un homme de 44 ans entre dans un bureau de tabac du Palais-sur-Vienne, et demande une cartouche de cigarettes à l'employée de l'établissement. Au moment de payer la facture, il brandit un pistolet semi-automatique en sa direction, puis quitte les lieux tranquillement, en voiture.

La police nationale se déplace sur place, et grâce à des témoins et aux images de vidéosurveillance, elle parvient à identifier l'individu. Il est interpellé chez lui, alcoolisé, le lendemain vers 15h, par la brigade anticriminalité de Limoges. Deux de ses fils, âgés de 18 et 20 ans sont également interpellés. L'un était présent dans le bureau de tabac au moment du braquage, l'autre les attendait dans la voiture.

L'homme, connu de la Justice, a reconnu les faits, tout en affirmant avoir perdu la raison. Les policiers n'ont pas retrouvé l'arme chez lui. Il a été condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis. Il effectuera sa peine sous bracelet électronique. Ses deux fils n'ont pas été poursuivis.